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İzmir Konak'ta otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu

İZMİR'in Konak ilçesi Anafartalar Caddesi'nde bir otelde yaşayan Fethi Şaşmaz’ın cansız bedeni kaldığı odada bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Anafartalar Caddesi'nde bir otelde yaklaşık 2 senedir yaşayan Fethi Şaşmaz (56), kaldığı odada hareketsiz halde bulundu.

Otel görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şaşmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şaşmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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