Mehmet Topuz'dan itiraf: Tekme tokat daldım bağlar koptu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Topuz, sarı-lacivertli kulüpten ayrılığıyla ilgili itirafta bulundu.

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2009 yılında Kayserispor'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de 2016'ya kadar top koşturan ve ardından sarı-lacivertli kulüpten ayrılarak futbol kariyerini de noktalayan Mehmet Topuz geçmişe dair açıklamalarda bulundu.

Fanatik'e konuşan Mehmet Topuz, Fenerbahçe'den ayrılık sürecini anlattı ve antrenmanda Bruno Alves'le kavga ettikten sonra kulüple bağlarının koptuğunu belirtti.

''Fenerbahçe’deki 7 yılımın her biri çok özel geçti.'' diyen Topuz şu ifadeleri kullandı; ''Güzel başarılar elde ettik. Son sezonumda Vitor Pereira geldi ve benim için kötü günler başladı. Türk futbolcuları dışlayan, yabancı futbolculara farklı davranan bir teknik adamdı.

''Alves’e tekme tokat daldım''

2016’nın Mayıs ayında Samandıra’da idmandaydık. Bruno Alves antrenmanda genç oyuncumuz Uygar Mert Zeybek’e kasıtlı bir şekilde sert girince, bilek bağları koptu. Ben de kendimi tutamadım ve Alves’e tekme tokat daldım! Bu olaydan sonra kulüple tüm bağlarım koptu. Sezon sonunda zaten sözleşmem bitti ve uzatmayı teklif etmediler. Eğer yabancı hocalara bu kadar müsamaha gösterilirse, bundan her kulüp zarar görür. Biz Türk futbolcularda bundan nasibimizi alırız.

''Söze güvenip Beşiktaş formasını giydim''

O dönemde Beşiktaş formasını da Kayserispor’un bilgisi dahilinde giydim. 3 gün sonra transferin tamamlanacağı söylendi, bu söze güvenip giydim. Ancak Beşiktaş bana, Fenerbahçe ise Kayserispor’a daha fazla para teklif etti. 6 ay sonra boşa çıkıp istediğim yere imza atardım ama bu bana yakışmazdı. ‘Kulübüm nasıl daha çok kazanacaksa ben onu kabul ederim’ dedim. Bu yüzden vicdanım çok rahat. Transfer hikayemle ilgili yıllarca yalan yanlış şeyler anlatıldı. Bu röportajla birlikte her şeyin açıklık kazandığını düşünüyorum.”