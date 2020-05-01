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Anayasa Mahkemesi'nden biririnden kritik üç iptal kararı

Anayasa Mahkemesi, "polise internet abonelerinin kimlik bilgilerine ulaşma yetkisi", "işe alımlarda güvenlik soruşturması yetkisi" ve "ailesinde terör örgütleri ile irtibatlı kişi bulunanların TV lisanslarının iptali yetkisi" veren düzenlemeleri iptal etti.

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Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) peş peşe üç kritik iptal kararı geldi.  Anayasa Mahkemesi, polise sanal alemde işlenen suçlarda internet abonelerini takip etme ve kimlik bilgilerine ulaşma yetkisi veren yasa maddesini iptal etti. Kararda bu konunun yargının görevi olduğu belirtildi.

İşe alımlarda güvenlik soruşturması iptal

AYM ayrıca kamuda işe alınacak sözleşmeli personel için güvenlik soruşturması yapılması hükmünü de “Sınırlarının belirsiz olduğu ve keyfiliğe neden olabileceği” gerekçesiyle iptal etti.

MİT ve emniyet araştırmasıyla TV lisans iptal yetkisine iptal

Art arda gelen iptallerin üçüncüsü de medya kurumlarıyla ilgili oldu. MİT veya Emniyet tarafından, ortakları ya da yönetim kurulu üyeleri arasında terör örgütleri ile irtibatlı kişiler olduğu belirlenen medya kuruluşlarının TV lisans başvurularının reddedilmesini düzenleyen yasa maddesinin de iptaline karar verildi.

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