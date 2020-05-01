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4 gazeteci "Fahrettin Altun'u terör örgütlerine hedef göstermek"ten ifade verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eviyle ilgili haberle ilgili İstanbul Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Cumhuriyet Gazetesi çalışanları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ev adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturmada Cumhuriyet Gazetesi çalışanları dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

'Bizim yaptığımız şey habercilik' savunması

Cumhuriyet gazetesi Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş, muhabir Hazal Ocak ve foto muhabiri Vedat Arık'ın, Altun'u “terör örgütlerine hedef gösterdiği” iddiasıyla ifadeleri alındı. Gazeteciler, amaçlarının kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu söyledi, “Bizim yaptığımız tek şey gazetecilik” dedi.

Özbey: Üst düzey yetkililer arayıp...

Haberdeki fotoğraf ve adresin Altun'a değil vakıf arazisine ait olduğunu belirten Özbey “Üst düzey bakanlık yetkilisi gazetemizi arayıp haberin doğru olduğunu ve sorulara cevap vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca haberde adres ve fotoğraf var ise bunu çıkarmamız ricasında bulundu. Biz de çıkardık” dedi.

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