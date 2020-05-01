Galatasaray'da büyük kriz kapıda!

Galatasaray’da maaş indirim için belirlenen tarih 11 Mayıs. Muslera ve Selçuk dışında bakalım hangi futbolcular indirime yanaşacak.

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Galatasaray’da indirimler konusunda kritik tarih 11 Mayıs olarak belirlendi. Cim-Bom’da oyunculardan bu tarihe kadar dönüş yapmaları istendi. 10 gün sonra hangi futbolcuların indirime gitmeyi kabul ettiği, hangilerinin ise bundan kaçındığı ortaya çıkacak.

Muslera ve Selçuk kabul etti

Sarı-kırmızılılarda şu ana kadar indirime sıcak baktığını belirten takım kaptanları Selçuk İnan ile Fernando Muslera oldu. Her iki futbolcu da yönetim tarafından yapılan teklife olumlu yanıt vermişti. Cim-Bom bütün futbolcularla karşılıklı anlaşarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Falcao, Feghouli, Belhanda ve Emre Akbaba

Şampiyonluk mücadelesi verirken oyuncuların motivasyonunun düşmesini istemeyen sarı-kırmızılılar, bu nedenle uzlaşma yolunu seçecek. Ancak oyuncuların tekliflere sıcak yaklaşmamaları durumunda kriz patlak verecek. Sarı-kırmızılılarda özellikle Falcao, Feghouli, Belhanda ve Emre Akbaba gibi sözleşmesi devam eden ve yüksek rakam alan oyuncuların vereceği yanıt merakla bekleniyor.



