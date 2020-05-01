Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Japonya bunu yaptığı için başa döndü

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsle mücadeleyle ilgili yaptığı açıklamalarda "En risklisi AVM’lerin tam kapasite ve okulların açılması; Japonya bunu yaptığı için başa döndü!" uyarısı yaptı.

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Hürriyet yazarı Hande Fırat, Prof. Ceyhan ile Koronavirüs salgınında gündeme gelmeye başlayan normalleşme sürecine ilişkin konuştu.

"Virüsün ateş gücü azaldı diye..."

"Bir siperde biz, diğerinde virüs var. Virüsün ateş gücü azaldı diye siperden tüm orduyu çıkaramayız" diyen Prof. Dr. Ceyhan, "Önce sürünerek çıkacağız. Sonra köşelerde saklanacağız, bir adım atacağız, bakacağız, bir adım daha atacağız" ifadelerini kullandı.

Günlük vaka sayımız düşmeli. İki binlerde kalmamalı. Vaka sayısını düşürmek için uğraşmalıyız. Yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiş değiliz.

"65 yaş üstü yaşlıları dışarı çıkarmalıyız"

Prof. Ceyhan, Ramazan Bayramı öncesinde 65 yaş üstü vatandaşların da hareketlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Kemik erimesi ve kas kaybı ile karşı karşıya kalacaklar. Sokağa çıkma yasağı olduğu gün onları dışarı çıkarıp evlerine yakın alanlarda yürütmeliyiz" önerisinde bulunan Prof. Ceyhan, "Tam 3 tane 14 gündür evde kapalılar. Onların birbirlerine bulaştırma riski yok denecek kadar az. Sokağa çıkma yasağının olduğu gün bunun için ideal" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın öneri ve uyarıları şöyle:

- Spor müsabakalarının seyircisiz oynanması az riskli. Uygulanabilir.

Bence en risklisi AVM’lerin tam kapasite açılması. Kapalı ortam son derece zararlı ve sosyal mesafe ya da maske kontrolü mümkün değil.

- En riskli ikinci konu ise okulların açılması. Bu haziran ayı için de geçerli. Japonya bunu yaptı, salgında kontrollü bir döneme girdiklerinde okulları açtı. Yeniden başa döndüler. Okulların sonbahardan önce açılması çok riskli olur.

- Bayram ziyaretleri çok riskli olur. Bu bayramda uzaktan selamlaşmak, uzaktan kutlamak daha doğru olur.

- Türkiye’de diyelim ki vaka sayısı sıfır oldu ya da 0 ile 5 arasına düştü. Kendi içimizde normalleşebiliriz. Ancak bu sefer de salgının devam ettiği diğer ülkelere karşı tetikte olacağız. Sınır kontrollerimizi güçlendireceğiz. Dışarıdan vaka gelmesini engellemeye çalışacağız.