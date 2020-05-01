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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı ölümsüzleşti

KORONAVİRÜSLE mücadelede hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı bulunduğu tabela, isminin verildiği hastanedeki yerine takıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışı yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine koronavirüsle mücadele sırasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verileceğini açıklamıştı.

Tabela hastaneye asıldı
Bu açıklamanın ardından İstanbul il Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde yaptırılan tabela 24 saatlik bir çalışmanın ardından hastaneye asıldı.

Taşçıoğlu'nun adı ölümsüzleşmiş oldu
Yeniden inşa edilen binaya tabelanın asılmasıyla birlikte Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı ölümsüzleşmiş oldu.

Cemil Taşcıoğlu, Türkiye'de ilk koronavirüs teşhisini koyan profesördü. Ayrıca Cemil Taşcıoğlu, koronavirüs yüzünden hayata veda etti ve aramızdan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onun adını yaşatmak için Okmeydanı Hastanesinin yeni adı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olarak açıklamıştı.

''Hatırası hep yaşayacak''
Erdoğan, kendisine teşekkür eden Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu'na cevaben "Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hocamız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun..." mesajını yazmıştı.

Fahrettin Koca ne demişti?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Cemil Taşcıoğlu için şunları söyledi: “Sayın Cemil Taşcıoğlu için Allahtan rahmet diliyorum. Kendisi çok iyi bir insandı. Görevi başında hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum". Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sözlerinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak, Cemil Taşcıoğlu’nun dostu olmaktan gurur duyduğu bir hekim olduğunu yazdı.

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