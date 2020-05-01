1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Taksim Meydanı kapatıldı! Sadece onlar geçebiliyor

İzinsiz gösteriler için bariyer önlemi: İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile 1-3 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'un da içerisinde bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Kısıtlamaya rağmen Taksim Meydanı'na izinsiz bir şekilde çıkacaklara karşı bariyerler konuldu.