1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Taksim Meydanı kapatıldı! Sadece onlar geçebiliyor
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Beyoğlu Taksim’de meydana çıkan yollar barikatlarla kapatılırken, meydanın etrafında yoğun güvenlik önlemi alındı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle başladı.
Metro ve metrobüs durakları boş kalırken, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yok denecek azdı. D-100 Karayolu Şirinevler mevkiinde de yollardaki sakinlik dikkat çekti.
Son hazırlıklar tamamlandı: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi polis ekipleri, Taksim Meydanı'ndaki son hazırlıklarını tamamladı. Dün görevlilerce meydanın çevresine bırakılan polis barikatları, gündüz saatlerinden itibaren görevlilerce Taksim Meydanı'na çıkan yollara dizildi.
İzinsiz gösteriler için bariyer önlemi: İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile 1-3 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'un da içerisinde bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Kısıtlamaya rağmen Taksim Meydanı'na izinsiz bir şekilde çıkacaklara karşı bariyerler konuldu.