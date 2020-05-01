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Ebru Baki'nin 'yeni meyveleri gördün mü?' sorusu sosyal medyayı salladı

Habertürk'teki Para Gündem programında sunucu Ebru Baki'nin, Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ile canlı yayındaki "yaz meyveleri" sohbeti sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

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Ünlü sunucu Ebru Baki ile kanalın Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

İşte gündeme oturan diyaloglar

Aydemir'in sebze ve meyve fiyatların çok yüksek olduğundan bahsettiği anlarda söze giren Ebru Baki, "Sen de şoka giriyor musun?" şeklinde bir soru yönetti.

Aydemir'in açıklamaları esnasında tavırları ve gülüşüyle dikkat çeken Ebru Baki'nin "Yeni meyveleri gördün mü? Yeni sezon yaz meyvelerinde de fiyatlara bir baksaydın. Bence bugün bak yarın konuşalım" demesi ve bu esnada yaptığı el hareketleri çok konuşuluyor.

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