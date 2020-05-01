Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson krizi

Futbolculardan maaş indirimi konusunda anlayış bekleyen Beşiktaş yönetimi, Atiba Hutchinson'ın talebi karşısında şoka uğradı. İddiaya göre Atiba, indirime gitmek yerine zam istedi.

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Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Beşiktaş külübü, bir çelme de koronavirüs salgınından gelmiş, zaten kötü durumdaki kulübün mali dengesi iyice dibe vurmuştu.

Eli kolu bağlanan siyah-beyazlı yönetim de futbolcularıyla maaş indirimi konusunda görüşmelere başlamıştı. Kulüpte tüm bunlar yaşanırken takımın sembol ismi haline gelen Atiba Hutchinson inanılması güç adıma imza attı.

"Ben zaten 850 bin Euro'ya oynuyorum"

Takvim'in haberine göre, Ahmet Nur Çebi yönetimi yıllık ücretlerde indirim yapmaya hazırlanırken Atiba'nın zam istediği ortaya çıktı. Kanadalı oyuncuya sezon sonu masaya oturacağı söylenmesine rağmen Atiba'nın, "Ben zaten 850 bin euro alıyorum. İndirim değil zam bekliyorum" dediği öne sürüldü.