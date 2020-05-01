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Fenerbahçe'de Isla ve Hasan Ali Kaldırım yolcu

Hoca arayışına devam eden Fenerbahçe'de gözden çıkarılan isimler ilk 11’in gediklileri oldu. Listenin ilk sırasında Isla ve Hasan Ali Kaldırım yer alıyor.

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Ersun Yanal’ın boşluğunu Nenad Bjelica’yla doldurma kararı alan Fenerbahçe’de takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı.

Özellikle bu sezon yedek oyuncularından umduğunu bulamayan sarı-lacivertliler operasyona beklenenin aksine kulübeden değil saha içinden start verdi.

İlk yolcu Isla
Bileti kesilen ilk isim Mauricio Isla oldu. Yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek Şilili sağ bekle yolları ayıracak. Güney Amerika’ya dönmek isteyen Isla aldığı teklifleri inceliyor. Fenerbahçe, bu mevkie bir transfer yapıp Nabil Dirar’ı da değerlendirerek sağ bek problemini kapatmayı hedefliyor.

Bir devrin sonu
Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan bir diğer as oyuncu ise Hasan Ali Kaldırım. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen 30 yaşındaki millî oyuncu dokuz yıllık Fenerbahçe kariyerinin sonuna gelmiş görünüyor. Tecrübeli oyuncu kendisine takım arıyor.

Emre yönetici olarak devam edecek
Kaptan Emre Belözoğlu da kramponlarını asacağı için takımdan ayrılacak bir diğer as oyuncu. Ancak Emre, idareci olarak hizmete devam edecek. Öte yandan Vedat, Ozan, Altay, Kruse, Jailson da bonservis geliri için satış listesinde. Yedeklerden Zajc, Tolgay ve Mevlüt de üzeri çizilen isimler.

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