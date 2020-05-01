Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı mı var? İşte son bilgiler

Ramazan Bayramı'nda koronavirüs (Cuvid-19N salgını nedeniyle 9 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddia edilmişti. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, aldığı bilgilerin bu iddayı yalanladığını belirtin, sadece 2 gün sokağa çıkma yasağı olacağını duyurdu.

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Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılacağı ve bu 9 günde sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarıyla ilgili Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'den çarpıcı bilgiler geldi. Selvi, "İlk edindiğim bilgi, 9 günlük sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığı yönünde" dedi ve ayrıntıları paylaştı. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümleri...

- Bayrama kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ama asıl bayramdan sonra ne olacak?

- Ramazan Bayramı 24 Mayıs'a denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ancak bu süreçte aydınlatılması gereken iki tarih var.

Bayramda seyahat yasağı sürecek

- Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günü de sokağa çıkma yasağı kapsamına alınıp 4 gün olarak uygulanacak mı?

- Ramazan Bayramı’nı da içine alacak şekilde, 23 Mayıs'ta başlayıp 1 Haziran'da bitmek üzere 9 günlük sokağa çıkma yasağı söz konusu mu?

- Ramazan Bayramı’nda da şehirlerarası seyahatler yapılamayacak. Ama bayramda sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağına şimdiden karar verilmeyecek.

9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde değil!

- 18 Mayıs tarihinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında bayramla ilgili süreç netleştirilecek.

- Piyasalar rahat olsun. İlk edindiğim bilgi, 9 günlük sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığı yönünde.

Eğer veriler iyi gelmeye devam ederse 4 gün dahi düşünülmeyebilir.