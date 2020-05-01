Koronavirüs salgınında gizli tehlike! Aylar sonra göreceğiz

Koronavirüs salgınıyla ilgili konuşan kalp ve damar cerrahisi uzmanı Op. Dr. Polat, evde kalan 65 yaş üstü vatandaşları ileriki dönemde bekleyen tehlikeleri anlattı.

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Haftalardır evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların kısmi de olsa çıkabilmeleri için çözüm yolları aranıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinde hareketsiz kaldığını belirten uzmanlar ise başka sağlık sorunlarının ortaya çıkmasından endişeli.

Milliyet’e konuşan kalp ve damar cerrahisi uzmanı Op. Dr. Bülent Polat, 65 yaş üzeri insanların evde kalmalarının giderek başka sağlık problemlerine neden olacağını belirterek, şunları söyledi:

Yüksek tansiyona bağlı problemler, hareketsizliğe bağlı olarak şeker hastalığı sıkıntıları ortaya çıkabilir

"65 yaş üzeri vatandaşların kısmi de olsa dışarı çıkmalarını savunuyorum. Çünkü yaşlı insanların evde kapalı kalmaları, şeker, tansiyon, kas-kemik erimesi ve ortopedik sorunlar açısından büyük risk yaratıyor. 65 yaş üzeri insanların evde kalmaları giderek onlarda başka sağlık problemlerine yol açacak. Yüksek tansiyona bağlı problemler, hareketsizliğe bağlı olarak şeker hastalığı sıkıntıları ortaya çıkabilir."

Kalp hastalıkları artabilir

"Hareketsizlik aynı zamanda beyin fonksiyonlarını da olumsuz yönde etkiliyor. Demans, Alzheimer dediğimiz hastalık hızlı bir şekilde artabilir. Onları şimdi görmeyiz. Aylar sonra ortaya çıkar. Kalp hastalıkları özellikle hem tansiyondan dolayı tetiklenebileceği gibi hem de evde yaşanan hareketsizliğin ve stresin etkisiyle de kalp hastalıkları artabilir."

Hareketsizlik eklemlerde kireçlenmelere, eklem donmalarına yol açıyor

"Dolaysıyla bütün bu hastalıkların, kalp, tansiyon, şeker ve demans, Alzheimer gibi hastalıkların ilerlemesi büyük sıkıntı. Hareketsizlik eklemlerde kireçlenmelere, eklem donmalarına yol açıyor. Bunlar Kovit kadar önemli sağlık sorununa dönüşebilir."