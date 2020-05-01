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Prof. Pullukçu'dan şaşırtan açıklama: Gelen hastaların yüzde 90'ı 25-50 yaş aralığında

Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin yaptığı değerlendirmede hastaların yüzde 90'ının 25-50 yaş aralığında olduğunu söyledi.

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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, çok sayıda genç hastayı tedavi ettiklerini ifade ederek, 20 yaş üstü ve 65 yaş altı 'yasaklı' olmayan grupta bulunan kişilerin yeteri kadar önlem almadığını vurguladı.

"Yasaklı olmayan grup önlemsiz şekilde geziyor"

Prof. Dr. Pullukçu, "Gelen hastaların yüzde 90'ının 25-50 yaş aralığında genç hastalar. Bu bizim için iyi bir şey. Hastalarımız yaşlı olmayınca takibi ve tedavisi bizim için çok kolay oluyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasaklı. Bu durum yasaklı olmayan grubun önlemsiz bir şekilde gezdiğini düşündürüyor. Riskli olan grubun bu kişilere dikkat etmesi gerekiyor. Eğer çevrelerinde bu yaşta ve önlem almayanlar varsa, kendilerinin hastalanmaması için bu insanlara dikkat etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

"Mayıs sonu normal hayata dönülebilir"

İyileşme hızındaki yükselişin hastalığın genç grupta görülmesiyle bağlantılı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Pullukçu, risk grubunda olanları ve yaşlıları genç gruba dikkat etmeleri konusunda uyardı. Sosyal mesafenin korunması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Pullukçu, bu şekilde devam edilirse mayıs ayının sonlarına doğru normal hayata geri dönülebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Pullukçu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Genç grup aynı zamanda iyileşme hızı yüksek olan grup. İki hafta içinde bitiyor ve iyileştiklerini rapor edebiliyoruz. Bu süre yaşlı ve riskli olan grupta uzayabiliyor. Ayakta olanlar var, aslında onları da saymak lazım. Testlerini bilmediğimiz için pek sayamıyoruz. Bir sürü insan bu hastalığı belki de hiçbir belirti olmadan ayakta geçiriyor. O yüzden bu gruba karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Hem risk grubunda olanların hem de yaşlılar genç gruba karşı dikkat etmeli. Ben risk grubunda olan tanıdıklarıma çocuklarını evlerine almamalarını söylüyorum. Balkondan görüşmelerini öneriyorum. Uzaktan görüşüyorlar ama çocuklarını eve almıyorlar. Böylelikle kendilerini koruyorlar. Aslında iyi bir davranış tarzı.

Önümüzdeki haftadan sonra düşmeye başlayacağını düşünüyorum. Haziran ayında rahatlıyor olacağız.

"Haziran'da rahatlıyor olacağız"

Özellikle bazı vatandaşların yolda yürürken maskeyi çıkardığını söyleyen Prof. Dr. Pullukçu, tedbirlere uyulması gerektiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

Bize en çok gelen sorulardan biri 'Yolda maskesiz yürüyebilir miyiz?' oluyor. En aşağı bir buçuk metre mesafenizi ayarlamanız lazım, ama kalabalık bir kent ortamında ya da kalabalık bir yere giderken bu mesafeyi ayarlamak pek mümkün değil. O zaman maske takmak gerekiyor. Zaten marketlere girerken maske takmak zorunlu oldu. Maskede burun üstlerinin kapalı olmasına ve çene altına oturmuş olmasına mutlaka dikkat edilmeli. Maskeleri burnumuzun altında gezdirmek bulaşmasını engellemez.

Yakınlarımızı özlüyoruz, sarılmak ve dokunmak istiyoruz. Biz dokunmayı seven bir milletiz ama az kaldı. Vaka sayılarında hala bir artış var. Her gün 4 bin, 5 bin civarında vaka çıkıyor. Farklı görüşler var. Çok uzun süre süreceğini düşünen arkadaşlar da var.

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