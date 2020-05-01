Gram altında düşüş trendi başladı! 376 liradan işlem görüyor

Önceki günü 383 liradan tamamlayan altının gram fiyatı 376 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 616 liradan, cumhuriyet altını ise 2.511 liradan satılıyor.

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Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olmasıyla nedeniyle Türkiye'de resmi tatil. Bu nedenle yurt içi piyasalar kapalı. Ancak altın fiyatları dünya piyasalarında işlem görmeye devam ediyor.

Yurt dışı piyasalarda ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi endeksi verileri takip edilecek.

376 liradan işlem görüyor

1 Mayıs nedeniyle yurt içinde piyasaların kapalı olduğu yeni güne de değer kaybıyla başlayan gram altın, 376 liradan işlem görüyor.

Çeyrek ve cumhuriyet altını

Aynı dakikalarda çeyrek altın 616 liradan, cumhuriyet altını ise 2.511 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.672 dolar seviyesinde bulunuyor.