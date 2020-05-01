Noterler bugün açık mı 1 Mayıs noterler bugün çalışıyor mu?

Bugün 3 günlük sokağa çıkma günü başladı. Birçok vatandaş bugün noterler açık mı, kaça kadar açık sorusunun yanıtını araştırıyor. Bugün 1 Mayıs yani resmi tatil olduğunu için noterler, bankalar, devlet kurumları kapalı olacak.

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Noterlerin bugün açık olup olmadığı araştırılan konular arasında yerini aldı. 1 Mayıs sokağa çıkma yasağında noterler açık mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada “Bu hafta sonu da 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırmasını uygulayacağız. Önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmek için planlama hazırlıyoruz.” dedi. İşte konu ile ilgili detaylar…

1 MAYIS’TA NOTERLER AÇIK MI?

1 Mayıs resmi tatil olduğu için noterler kapalı olacak. Noterde işlemleri olan vatandaşlar 4 mayıs pazartesi günü belirli saatler içinde işlemlerini gerçekleştirecek.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının 3 gün süreceğini duyurdu.

Başkan Erdoğan, “Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık halde bulunduğu alanlarda ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu uygulamasını Bayram sonuna kadar sürdürmeyi istiyoruz. Bu hafta sonu da 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırmasını uygulayacağız. Önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmek için planlama hazırlıyoruz. Hangi alanda hangi tarihte adımların atılacağı bu programı sizlerle paylaşacağız.” dedi.