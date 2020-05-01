HABER /  YEREL
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Bağcılar'da gece yarısı açık kuafördeki 2 kişiye para cezası

İSTANBUL Bağcılar'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kuaförde bulunan iki kişiye toplam 6 bin 360 lira idari para cezası kesildi. 

Abone ol

Bağcılar'da görev yapan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mahalle Bekçileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken erkek kuaförünün 23.35 sıralarında açık olduğunu ve içeride iki kişinin bulunduğunu tespit etti. 

Kuaförde bulunan iki kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 6 bin 360 lira idari para cezası kesilirken Kuaför zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Pullukçu'dan şaşırtan açıklama: Gelen hastaların yüzde 90'ı 25-50 yaş aralığında
Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı mı var? İşte son bilgiler
Süleyman Soylu'dan Barış Mançolu 1 Mayıs mesajı!
Koronavirüsle mücadele anketi! Yavaş, İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı
Son dakika DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu gözaltına alındı yanında 25 işçi de var
İzmir'de paradan koronavirüs bulaşan işadamı hayatını kaybetti! Eşi taburcu oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Noterler bugün açık mı 1 Mayıs noterler bugün çalışıyor mu?
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus Sağlık Bakanı Koca'yı sosyal medyada takibe aldı
Bursa'da tavlaya gizlenen uyuşturucuyu 'Fırtına' buldu
Üç bakanlık takip timi kurdu! Tahliye edilenler takip edilecek
Çocuklarını yemeğin piştiğine inandırmak için taş kaynatan kadına yardım yağdı
Adana İmsakiye 2020 Adana Ramazan takvimi iftar saati
Yorumlar