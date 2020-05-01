Bağcılar'da gece yarısı açık kuafördeki 2 kişiye para cezası

İSTANBUL Bağcılar'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kuaförde bulunan iki kişiye toplam 6 bin 360 lira idari para cezası kesildi.

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Bağcılar'da görev yapan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mahalle Bekçileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken erkek kuaförünün 23.35 sıralarında açık olduğunu ve içeride iki kişinin bulunduğunu tespit etti.

Kuaförde bulunan iki kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 6 bin 360 lira idari para cezası kesilirken Kuaför zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.