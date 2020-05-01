Adalet Bakanlığı'ndan cezaevlerindeki görüş ve nakillerle ilgili yeni açıklama

Adalet Bakanlığı, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı 15 Mayıs'a kadar erteledi.

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Adalet Bakanlığı'ndan son dakika cezaevindeki hükümlülerle ilgili bir karar geldi. Bakanlıkça cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı 15 Mayıs'a kadar ertelendi.

Duruşmalar da 15 Haziran'a kadar ertelenmişti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, COVID-19'a karşı alınacak tedbirlerle ilgili video konferans yöntemiyle yapılan koordinasyon toplantısı sonrasında duruşmaların ertelendiği tarihin 15 Haziran'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.