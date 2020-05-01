Ali Koç hesabı kapattı UEFA sorunu çözüldü

Fenerbahçe'de futbolcuların geçen sezondan ve bu yıldan, toplam 130 milyon TL'ye yakın alacakları ödendi. Sarı-Lacivertliler'in UEFA'ya borçsuzluk kâğıdı verme konusunda da sorunu kalmadı.

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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç hesapları kapattı. Geçen yıldan kulübün yerli oyunculara yaklaşık 60 milyon TL borcu olduğu, bu sezon da şubat, mart ve nisan maaşlarının ödenmediği gündeme getirilmişti.

‘Borçsuzluk kağıdı’

Başkan Ali Koç bu birikmiş ödemeleri yaparak, futbolcuların yüzünü güldürdü. Liglerin başlama ihtimaline karşılık oyuncuların pandemi döneminde moralini yükseltmeyi hedefleyen yönetim, bu ödemelerin ardından UEFA ile olan ‘Borçsuzluk kağıdı’ sorununu da aşmış oldu.

130 milyon TL ödendi

Toplam 130 milyon TL’yi bulan ödemelerin, uzun süredir ücretlerini alamayan yabancı oyuncular tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandığı öğrenildi.