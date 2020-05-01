Dolar 7 lira sınırını aştı! Döviz piyasasında son durum

Uzun süredir 7 sınırında işlem gören dolar bugün kritik sınırı aştı ve 7.04 seviyesine çıktı. 1 Mayıs nedeniyle piyasalar kapalıyken kritik eşiğin aşılması dikkat çekti.

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Uzun süredir 7 lira sınırında işlem gören ve bu kritik seviyeyi zorlayan dolar, 1 Mayıs tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu bugün 7 lira sınırını aştı. Dün Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, gazetecilerin sorularını yanıtlarken bankanın bir kur hedefi olmadığını söylemişti. Dolar saat 12:50 itibariyle serbest piyasada 7.04 liradan işlem görüyor...

Saat 12:50 itibariyle döviz kurları: Serbest piyasada dolar 7.0389 liradan işlem görürken, Euro ise 7.7301 liradan işlem görüyor. Borsa İstanbul ise 101 bin 110 seviyesinde işlem görüyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, dün gazetecilerin sorularını yanıtlarken bankanın bir kur hedefi olmadığını söylemişti. Uysal, Merkez Bankası'nın rezervlerinin eksiye geçtiği yönündeki yorumlar için de “Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Risk iştahı azaldı. Gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı oldu. Bizim de diğer merkez bankalarında olduğu gibi dalgalanmalar ve rezerv seviyelerinde dalgalanma olabiliyor. İletişimimizde sıklıkla söylediğimiz gibi toplam rezervler üzerinden rezervleri değerlendirmek gerekir. Genel rezerv seviyemiz kısa vadeli yükümlülükler açısından bir sıkıntı olacağını değerlendirmiyoruz” yanıtını vermişti.