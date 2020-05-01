Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir kapı kapı gezerek yardım dağıtıyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yardım seferberliği başlatan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçedeki tüm haneleri kapı kapı gezerek yardım kolisi dağıtıyor.

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Makam aracını satarak elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi alarak gönülleri fetheden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Ramazan ayı nedeniyle ilçede ki tüm hanelere gıda yardımı çalışmasını tüm hızıyla devam ettiriyor.

Gece-gündüz demeden vatandaşlara ulaştırılıyor

Dilovası Belediyesi’nin yaklaşık 10 gün önce başlattığı yardım ve dayanışma seferberliği kapsamında gıda kolileri ile patates-soğan paketleri Vefa Destek Grubu ve belediye personellerinden oluşan ekipler tarafından gece-gündüz demeden vatandaşlara ulaştırılıyor. Tam kadro sahaya inen Vefa Destek Grubu ve Dilovası Belediyesi personeline zaman zaman Başkan Şayir de eşlik ediyor.



Kendi elleriyle yardım kolisi dağıttı

İlçede yardıma muhtaç aileler başta olmak üzere tüm vatandaşlara kendi elleriyle gıda yardımı ulaştıran Başkan Şayir’i vatandaşlar dua ve teşekkür ederek uğurladılar. Başkan Şayir ve beraberindekiler ziyaret ettikleri evlerde vatandaşlar ile sohbet ederek, evlerinde kalmalarını ve kendilerinin her zaman yanlarında olduklarını hatırlattı.

''İnsanlarımızı bu mücadelede yalnız bırakmıyoruz''

Dilovası Belediyesi'nin dayanışma çalışmalarına bizzat katılan ve süreci titizlikle yöneten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla hükümetimiz etkin bir mücadelenin içerisinde. Biz de ilçemizde tedbirlere sıkı sıkıya uyuyoruz. Bu süreçte, hemşehrilerimiz maalesef ekonomik olarak sıkıntılar yaşayabiliyor. Biz de belediye olarak, insanlarımızı bu mücadelede yalnız bırakmıyoruz. Onları moral ve motivasyon olduğu kadar ekonomik olarak da desteklemeye gayret ediyoruz" dedi.

''Dağıtımlarda kimseyi ayırt etmiyoruz''

Açıklamasının devamında bunları yaparken herhangi bir ayrım gözetmediklerini belirten Başkan Şayir, "Tek bir ihtiyaç sahibinin bile yardım alamamasını engellemek adına dağıtımlarda kimseyi ayırt etmiyoruz. İhtiyaç sahibi olmayan kardeşlerimizin de, bu yardımlarını ihtiyaç sahibi olanlara ulaştırmasını rica ediyoruz. Dayanışmanın önemini biliyoruz. Dilovası'nın dayanışma ile yükseleceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.