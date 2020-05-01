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Google Meet'e günlük 3 milyon yeni kullanıcı ekleniyor

Dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binin üzerinde cana mal olan salgın milyonlarca kişinin günlük alışkanlıklarını da değiştirdi.

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Virüsün bulaşma hızını yavaşlatmak adına dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başladı. Haliyle Uzaktan çalışmayı kolaylaştıran platformlara olan rağbet hayli arttı.

Bu durum telekonferans görüşmelere imkan tanıyan uygulamaların en parlak dönemlerini geçirmesine neden oluyor. Google’dan gelen açıklama bunu kanıtlar cinsten.

The Verge’de yer alan habere göre, Google'ın video konferans uygulaması Meet’e günde yaklaşık 3 milyon yeni kullanıcı ekleniyor.

100 milyon kullanıcı sayısına ulaşıldı

Corona virüs etkisi olarak gösterilen bu artış sonrası Google tarafından yapılan açıklamada Meet’in günde 100 milyon kullanıcı sayısına ulaştığı bilgisinin altı çizildi.

Aynı açıklamada Google'ın çatı şirketi Alphabet'in 2020 yılının ilk mali çeyrek sonuçları da açıklandı. Alphabet’in bu dönemde 41,2 milyar dolar gelir elde ederek 6,8 milyar dolar kar elde ettiğini bildirdi.

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