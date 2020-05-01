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ABD Büyükelçisi'nden İncirlik açıklaması: Kapatılması gündemde değil

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, İncirlik Üssü'nün çalışma düzeninde herhangi bir değişikliğe gidilmediğini belirterek üssün kapatılmasının gündemde olmadığını açıkladı.

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ABD, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını gündemine almış ve Ankara'nın buna yanıt olarak İncirlik'i kapatma yoluna gidebileceği konuşulmaya başlamıştı.

"NATO, Türk partnerlerimizle her gün İncirlik'te çalışıyor"

Washington'daki Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen video konferansta konuşan Satterfield şu ifadeleri kullandı: Türk partnerlerimizle birlikte çalışıyoruz. NATO, Türk partnerlerimizle her gün İncirlik'te çalışıyor.

ABD'yle olan ikili ilişkiler açısından ve NATO açısından bu tesisin çalışmasında herhangi bir değişiklik yok.

Erdoğan "Gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız" demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralık ayında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söylemişti: Şimdi bunların hepsi bizim tasarrufumuzda olan kararlardır. Böyle bir kararı vermemiz gerektiği anda bu kararı alma yetkisi bize aittir. Yeri geldiği zaman otururuz, bütün heyetlerimizle beraber kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, kapatılması gerekiyorsa Kürecik'i de kapatırız.

Bütün mesele, eğer karşımıza bizim yaptırımlar gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi durumunda, biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gereken cevabı veririz. ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması her iki taraf için de çok önemlidir.

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