Hainliğin böylesi! Türkiye'den korona yardımı aldı PKK'YPG'ye gönderdi

Koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü haline gelen ve resmi verilere göre 1 milyondan fazla insanın Covid-19’la mücadele ettiği ABD, Türkiye’nin uzattığı yardım elini tutup teşekkür ederken, 82 milyonu adeta sırtından hançerlemekten de geri durmadı. ABD, Türkiye'nin korona yardımını teslim aldığı gün Suriye'de PKK/YPG'ye TIRlarla koronavirüse yakalanmasınlar diye tıbbi malzeme, maske ve dezenfektan yardımı gönderdi.

Korona yardımı alıp teşekkür ettiler!

Ankara bu hafta içinde iki gün boyunca 2 uçakla tıbbi malzeme gönderdi. Uçaklarda maskeden, koruyucu tuluma kadar her şey vardı. Bu zamanda bu denli anlamlı yardıma ABD’li yetkililer kuru bir teşekkür ettiler ama yapacaklarını da yaptılar. ABD'ye yardım taşıyan 2. uçak dün havalandı. Uçuştan önce Türk ve ABD'li yetkililer hatıra fotoğrafı çektirdi. İlk uçağa sığmayan yardım malzemeleri için ABD'ye ikinci bir uçuş yapılırken yardım kolilerinin üzerinde Mevlana'nın ‘Ümitsizliğin ardından nice ümitler var' sözü yer aldı.

PKK'ya TIRlarla silah gönderip yayınladılar

Suriye’de PKK/YPG'ye karşı her türlü desteği sağlayan ABD, koronavirüsü salgını sırasında da bölücü terör örgütünü yalnız bırakmıyor. ABD ordusunun Irak-Suriye Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü resmi Twitter hesabından, PKK/YPG'ye sağlık malzemeleri verildiğini duyurdu. ABD ordusunun resmi Twitter hesabından, YPG'li teröristlere sağlık malzemesi gönderildiği böyle açıklandı.

“Our partners in northeast Syria have their families and neighbors best interests in mind,” said Smith. “The Coalition’s coronavirus aid contribution will help them to stabilize the region through the pandemic.”



