Hainliğin böylesi! Türkiye'den korona yardımı aldı PKK'YPG'ye gönderdi

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'den malzeme yardımı alan ve buna en üst düzeyde teşekkür eden ABD, aynı gün Suriye'deki PKK'lı teröristlere TIR'larla sağlık malzemesi gönderdi! Bir de bunu Pentagon'un resmi hesabından yayınladı.

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Koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü haline gelen ve resmi verilere göre 1 milyondan fazla insanın Covid-19’la mücadele ettiği ABD, Türkiye’nin uzattığı yardım elini tutup teşekkür ederken, 82 milyonu adeta sırtından hançerlemekten de geri durmadı. ABD, Türkiye'nin korona yardımını teslim aldığı gün Suriye'de PKK/YPG'ye TIRlarla koronavirüse yakalanmasınlar diye tıbbi malzeme, maske ve dezenfektan yardımı gönderdi.

Korona yardımı alıp teşekkür ettiler!

Ankara bu hafta içinde iki gün boyunca 2 uçakla tıbbi malzeme gönderdi. Uçaklarda maskeden, koruyucu tuluma kadar her şey vardı. Bu zamanda bu denli anlamlı yardıma ABD’li yetkililer kuru bir teşekkür ettiler ama yapacaklarını da yaptılar. ABD'ye yardım taşıyan 2. uçak dün havalandı. Uçuştan önce Türk ve ABD'li yetkililer hatıra fotoğrafı çektirdi. İlk uçağa sığmayan yardım malzemeleri için ABD'ye ikinci bir uçuş yapılırken yardım kolilerinin üzerinde Mevlana'nın ‘Ümitsizliğin ardından nice ümitler var' sözü yer aldı.

PKK'ya TIRlarla silah gönderip yayınladılar

Suriye’de PKK/YPG'ye karşı her türlü desteği sağlayan ABD, koronavirüsü salgını sırasında da bölücü terör örgütünü yalnız bırakmıyor. ABD ordusunun Irak-Suriye Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü resmi Twitter hesabından, PKK/YPG'ye sağlık malzemeleri verildiğini duyurdu. ABD ordusunun resmi Twitter hesabından, YPG'li teröristlere sağlık malzemesi gönderildiği böyle açıklandı.

“Our partners in northeast Syria have their families and neighbors best interests in mind,” said Smith. “The Coalition’s coronavirus aid contribution will help them to stabilize the region through the pandemic.”



Article: https://t.co/fhMaOs15kR#DefeatDaesh @CJTFOIR @CENTCOM pic.twitter.com/yKtYKqUNAF — Special Ops Joint Task Force-OIR (Iraq/Syria) (@SOJTFOIR) April 26, 2020

Malzemelerin PKK/YPG işgali altında bulunan Haseke iline bağlı Eş Şeddadi bölgesinde teslim edildiği belirtildi. Malzemelerin portatif lavabo ve sabunluklar, dezenfekte mendilleri, maskeler ve eldivenlerden oluştuğu aktarıldı. Ancak miktarları belirtilmedi.

Malzemelerin, terör örgütü IŞİD üyelerinin tutulduğu hapishanelerde kullanılacağı aktarıldı. ABD, nisan ayı başında da PKK/YPG'ye 1 milyon 200 bin dolar değerinde malzeme sağladıklarını açıklamıştı. Terör örgütü ise gönderilen malzemelerin yetersiz ve sevkıyatın yavaş olduğunu savundu.