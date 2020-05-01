Balıkesir iftar vakti 2020 Diyanet Balıkesir imsakiyesi tablosu

BALIKESİR Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Balıkesir imsakiyesinde sahur imsak ve iftar saatleri ile birlikte sabah ve akşam ezanı vakti de yer alıyor. İşte 1 Mayıs cuma günü Diyanet Balıkesir Ramazan İmsakiyesi ve iftar saati?

Abone ol

Balıkesir'in 2020 yılı imsakiyesini yayınladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm iller ile birlikte Balıkesir Diyanet 2020 imsakiyesinde sahur imsak vakti ile birlikte 30 günün iftar saatleri yer alıyor. Bu yıl koronavirüs sebebiyle teravih namazları camilerde kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı karantinada olanların tek başlarına teravih namazı, evdeki aile üyelerinin de cemaat yaparak teravihi kılabileceklerini açıkladı.

Bu yıl fitre miktarı da Diyanet tarafından 27 lira olarak açıklandı. Oruç tutulmayan günler için verilen fitre miktarı da bu rakam üzerinden (günlük 27 lira) hesaplanıp verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 30 günlük Adana İmsakiyesinde sahur vakti ve iftar saati ile birlikte sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz saatleri de yer alıyor.

Balıkesir Ramazan ayı 2020 yılı İmsakiyesi şöyle:

RAMAZAN DUASI NEDİR? FAZİLETİ NEDİR?

Peygamber Efendimiz, üç aylara eriştiğinde diğer günlere nazaran ibadetlerini daha da artırıyor ve sık sık şu duayı okuyordu: "Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan (Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır)."

Kandiller geçidi olarak adlandırılan, Regâib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin de içindebulunduğu 3 aylar, kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın bir vesilesidir. Regâib gecesi, müminlerin mağfiret mevsimi 3 aylara rağbet etmeleri ve onun taşıdığı manalardan, değerlerden istifade etmeleri gerektiğine dair mesaj yüklü bir gecedir. Sahabe efendilerimiz peygamber efendimizin 3 aylardaki ibadetini, orucunu şöyle anlatıyor:

Said İbnu Cübeyr (ra)'e Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbnu Abbas (ra)'ı dinledim, şöyle demişti: "Resulullah (sav) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, "(Galiba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)" derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, (Galiba) hiç tutmayacak" derdik."