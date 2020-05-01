HABER /  DÜNYA
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Korona bir dev havayolu şirketini daha vurdu! Ryanair 3 bin kişiyi işten çıkartacak

Merkezi İrlanda'da bulunan hava yolu şirketi Ryanair, koronavirüs salgını sonrası 3 bin çalışanının işten çıkartılmasına karar verildiğini duyurdu.

Abone ol

Ryanair'den yapılan açıklamada, şirketin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir dönemden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, toplam 3 bin kişinin işten çıkartılmasına karar verildiği, geriye kalan çalışanların ücretsiz izne çıkartılacakları ve maaşlarının yüzde 20 düşürüleceği bildirildi.

CEO'nun maaşı yüzde 50 düşürülecek 

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Michael O'Leary'nin gelecek yılın nisan ayına kadar olan maaşının da yüzde 50 düşürülmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, Boeing'e verilen yeni uçak siparişlerinin de durdurulması için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.Ryanair bünyesinde yaklaşık 17 bin 500 kişi istihdam ediliyor.

British Airways'in sahibi olan İspanyol şirketler grubu IAG'den daha önce yapılan açıklamada da grup şirketleri içerisinde uygulanacak yeniden yapılandırma kapsamında, British Airways'ten toplam 12 bin kişinin işten çıkartılmasının planlandığı belirtilmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hainliğin böylesi! Türkiye'den korona yardımı aldı PKK'YPG'ye gönderdi
DSÖ Çin temsilcisinden kritik açıklama: Çin inceleme talebimizi reddediyor
Libya'da darbeci Hafter'e büyük darbe! Üsse bomba yağdı askeri araçlar vuruldu
Dolar 7 lira sınırını aştı! Döviz piyasasında son durum
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! LGS tarihi ne zaman belli olcak?
Koronavirüsü insanlara bulaştıran hayvanlardandı! Türkiye'de ilk kez görüldü
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul nisan enflasyonu belli oldu! İTO açıkladı
Yoğun bakımda koronavirüs hastaları görüntülendi dikkat çeken not
Bursa iftar saati bugün kaçta 2020 Diyanet iftar saati
Ankara'da ilk 'Başkent Market' açıldı! Yavaş Twitter'dan duyurdu
Denizli iftar vakti 2020 Diyanet Denizli imsakiyesi iftar bugün saat kaçta?
Oruçluyken idrar tahlili yaptırmak orucu bozar mı Diyanet
Yorumlar