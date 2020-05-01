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İstanbul nisan enflasyonu belli oldu! İTO açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2020 Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. İstanbul'da nisanda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 1.04, yıllık bazda ise yüzde 10.53 arttı.

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Buna göre 2020 Nisan ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 1.04, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 0.83 oranında arttı.

Ücretliler Geçinme İndeksi

Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 10.53, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 8.09 olarak gerçekleşti. 

Perakende fiyatlarda artış, konut harcamalarında azalış

Nisan 2020’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 3.07, gıdada yüzde 2.56, ev eşyası harcamalarında yüzde 1.77, diğer harcamalar grubunda yüzde 0.37, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0.01 artış görüldü.

Konut harcamalarında yüzde -1.95, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde -0.85, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde -0.12 azalış yaşandı.

Toptan fiyatlar

Toptan fiyatlarda ise nisanda bir önceki aya göre, gıda maddeleri grubunda yüzde 4.46, madenler grubunda yüzde 4.16, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.90 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde 16.37, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.83, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.55 azalış kaydedildi. Mensucat grubunda ise fiyat hareketi görülmedi.

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