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Nâzım Hikmet'in 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı konu alan şiiri ilk kez yayımlandı

Tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ünlü şair-yazar Nâzım Hikmet’in “İstanbul’da 1 Mayıs” adlı şiiri ilk kez yayımlandı.

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Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) Komintern Arşivi'nde yer alan şiirin çevirisini yaptı. Twitter hesabından açıklamada bulunan TÜSTAV, "TÜSTAV Komintern Arşivi’nde yer alan Nâzım Hikmet’in “İstanbul’da 1 Mayıs” şiirini Banu İşlet bularak transliterasyonunu yaptı. Böylelikle 1 Mayıs’a Nâzım Hikmet ile merhaba diyebiliyoruz. Emeğin Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Nâzım Hikmet’in 1 Mayıs üzerine yazdığı şiir şöyle:

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