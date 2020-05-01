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MHP’li Cemal Enginyurt’tan Fatih Altaylı’ya ağır sözler! Pislik bulaştırırsın

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ‘inanç vergisi’ söylentilerini ortaya atan Fatih Altaylı’ya cevap verdi. Altaylı için çok sert ifadeler kullanan Enginyurt, ''yarın ki yazında Cenazemi camiden kaldırmayın diye vasiyet et. Aksi halde, senin için hoş olmaz. Seni en iyisi yaksınlar. Toprakta bile pislik bulaştırırsın'’ dedi.

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MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya sert sözler geldi. Kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Enginyurt, Altaylı'nın "İnanç vergisi alınsın" başlıklı yazısına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Seni en iyisi yaksınlar"
Fatih Altaylı: İnanç vergisi getirilsin, “Ben inançlı değilim” diyenler ya da camileri kullanmayanlar bu vergiyi ödemesin demiş. Altaylı yine kaşınmışsın. Küfür, hakaret, senin için iltifat yerine geçiyor. Sinsi bir şekilde, Dinsizlik propagandası yapıyorsun. Azdınız, kudurdunuz.

Fatih Altaylı, yarın ki yazında Cenazemi camiden kaldırmayın diye vasiyet et. Aksi halde, senin için hoş olmaz. Seni en iyisi yaksınlar. Toprakta bile pislik bulaştırırsın.

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