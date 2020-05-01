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Aydın'da 1 yaşındaki bebeği beşiğinde akrep soktu

AYDIN'da 1 yaşındaki Kerem Kara'yı beşiğinde uyuduğu sırada akrep soktu. Minik Kerem, ailesi tarafından götürüldüğü hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.

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Çine ilçesinin Topçam Mahallesi'nde yaşayan Sezai-Gülderen Kara çiftinin 1 yaşındaki çocukları Kerem Kara, dün saat 23.00 sıralarında beşiğinde ağlamaya başladı.

Beşiğin yanına giden Gülderen Kara, oğlunun kolunda akrep olduğunu fark edip, durumu eşi Sezai Kara'ya bildirdi. Çift akrebi öldürdü ardındand akrebin sol kolundan soktuğu Kerem'i, Çine Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hayati tehlikesi sürüyor

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından minik Kerem, ambulansla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Kerem'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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