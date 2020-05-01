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Sultangazi'de kan donduran olay! Sokakta kendini kamyonete astı

İSTANBUL Sultangazi'de Mustafa S. (55), nakliye işi yaptığı kamyonetin kasasına geçerek kendini astı. Sokak ortasında asılı adamı gören komşusu önce ailesine haber verdi ardında da sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan incelemede adamın hayatını kaybettiği belirlenirken intiharın nedeni araştırılıyor.

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Olay, Sultangazi Yunusemre Mahallesi'nde saat 13.30'da meydana geldi. İsminin Mustafa S. olduğu öğrenilen adam evinin önünde bulunan kamyonetin kapalı kasasında intihar etti.

İlk olarak komşusu gördü

Nakliye işi yapan Mustafa S.'nin kendisini kamyonet kasasında astığını gören komşusu Mustafa S.'nin ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonet kasasında bulunan Mustafa S.'ye yaptığı ilk müdahalede talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mahalle sakini merakını balkondan giderdi

Sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri kamyonet kasası ve çevresinde çalışma yaptı. Mustafa S.'nin cesedi cenaze arabasıyla adli tıp morguna kaldırıldı. Sokak sakinleri de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle balkon ve pencerelerden izledi.

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