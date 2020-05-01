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DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile polis müdürü arasındaki diyaloglar kamerada

İSTANBUL'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları korona virüs nedeniyle kısıtlı gerçekleştirilirken, bazı sendikaların polisin uyarılarına rağmen kurallara uymaması dikkat çekti.

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İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yurt genelinde olduğu gibi küresel salgın nedeniyle kısıtlı gerçekleştirilirken, DİSK’e bağlı sendika üyeleri polisle karşı karşıya geldi.

Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Barış Atay ve Erkan Baş’ın da olduğu grup, sendikanın Şişli’deki merkezinden Taksim Meydanı’na yürümek istedi. Korona virüs salgınını hiçe sayarak sosyal mesafe kurallarını ihlal eden gruba polis yürüme izni vermedi. Küresel salgına rağmen yürüyüşe geçmek isteyen kalabalığa salgın nedeniyle bu yürüyüşün mümkün olmadığı iletildi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı tek tek izah etti

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Taksim’e yürümek istediklerini söyleyerek, “Ancak İçişişleri Bakanlığı ile görüştük, valilikle görüştük ama biz bu sorunu aşamadık. Biz yine de 22 ayrı iş kolundan temsilci arkadaşlarla buradan yürüyerek Taksim Meydanı’na gidip çelengimizi bırakmak istiyoruz” dedi.

Kameralar tarafından kaydedilen diyaloglarda korona virüs nedeniyle alınan kuralları hatırlatan Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Şişli ilçelerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir, bakanlığın ve valiliğin almış olduğu kararları tek tek izah etti. Alınan karar gereği yürüyüşe müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Özdemir, “Bayramınız kutlu olsun. Ne yapmamız gerekiyorsa yardımcı olabiliriz. Taksim’e gidecek olan arkadaşlar için aracımız da mevcut. Sizin de özel aracınızla gitmenize müsaade edeceğiz. Sayın vekilimiz de özel aracıyla gidebilir. Ancak yürüyüşle ilgili kesinlikle müsaade edilmeyecek” diye uyarıda bulundu.

DİSK Başkanı’nın ısrarlarına karşı sakinliğini koruyan Özdemir, Çerkezoğlu’na, “Sokağa çıkma kısıtlaması var kamu düzeninin bozulmaması açısından. Bakın şu an bulunduğumuz ortam dahi sağlıksız” şeklinde değerlendirme yaptı. DİSK Başkanı ile polis müdürü arasında geçen o diyalog kameralar tarafından kaydedilirken, Özdemir alınan kararları birden fazla tekrarını yaparak izah etti. Yapılan diyaloglar sonuç vermeyince DİSK Başkanı Çerkezoğlu’nun da aralarında olduğu grup yürüyüşe geçmeye kalkışınca polis müdahale etti. Kalabalık grup direniş gösterirken, bazı DİSK üyeleri gözaltına alındı.
İstanbul Valiliği tarafından daha sonra yapılan açıklamada gözaltına alınan kişilerin serbest bırakıldığı belirtildi.

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