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İstanbul'da koronavirüs testi gelmeden memleketine gitti üstüne birde sonuç pozitif geldi

İSTANBUL'da, koronavirüs şüphesi ile test yapılan bir kişi, test sonucunu beklemeden memleketi Şanlıurfa'ya dönerek akıl almaz sorumsuzluğa imza attı. Adı öğrenilemeyen kişinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine bugün Siverek ilçesine bağlı, 500 nüfuslu Eğiriçay Mahallesi karantinaya alındı.

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İstanbul'da çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye koronavirüs şüphesi ile gittiği hastanede test yapıldı.

Test sonucunu beklemeyen hasta, dün memleketi olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine geldi. İstanbul'da testi yapan sağlık kuruluşu testin pozitif çıkması ile polisten yardım alınca, hastanın Siverek ilçesine 50 kilometre uzaklıkta kırsal Eğiriçay Mahallesi'ndeki ailesinin yanına döndüğünü belirlendi. İlçe Kaymakamlığına bilgi verilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı.

Diğer mahallelere geçişlere hafriyat döküldü

Jandarma tarafından mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Mahalle ile diğer mahalleler arasındaki bağlantı yollarına da iş makineleri ile hafriyat döküldü. Koronavirüs teşhisi konan hasta tedaviye alınırken, temasta bulunduğu aile fertlerine ise koronavirüs testi yapıldı.

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