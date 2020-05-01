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MHP sosyal medyadaki sahte hesaplar için kanun teklifi verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), internet ortamında yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi ile ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

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MHP adına kanun teklifini Meclis Başkanlığına MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk sundu.

Teklife ilişkin açıklamalarda bulunan Öztürk, sosyal medya platformlarında yapılan yalan haberler ve sahte hesaplar yüzünden internet kullanıcılarının mağduriyet yaşadığını belirterek, "Korona virüs ile mücadele ettiğimiz şu dönemde dahi durum değişmemiş ve sahte hesaplar üzerinden yapılan algı yaratmaya yönelik korku salıcı haberler yüzünden zaman zaman toplumda endişeler yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

Tüm sosyal medya mecraları için 2018’de yapılan genel bir araştırma sonucuna göre Türkiye'nin "sahte habere en çok maruz kalan ülkeler" kategorisinde yüzde 49 ile ilk sırada yer aldığını vurgulayan Öztürk, "Sosyal medya platformu Facebook’tan yapılan açıklamada 2018’in ilk 3 ayında dünya genelinde 1.2 milyar sahte hesap silinirken, 2019’un aynı döneminde 2.2 milyar sahte hesap silindiği belirtilmiştir. Tüm dünyanın sahte hesaplarla başı ağrımaktadır" dedi.

Teklif içeriğini anlatan Öztürk, kullanıcıların sosyal medyaya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile giriş yapmaları durumunda sahte hesap açılmasının önüne geçilmesini amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Türkiye'den günlük erişimi 500 binden fazla olan yurt içi veya yurt dışı merkezli sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye'de temsilcilik açma ve temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmekte, sunmuş oldukları hizmetten yararlanmak isteyenlerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası isteme zorunluluğu getirilerek Türkiye'de sahte hesap açılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan kimlik numaralarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunması öngörülürken, yaptırımlara uymayan sosyal ağ sağlayıcılarına ağır idari para cezaları uygulanması da teklifimizde yer almaktadır."

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