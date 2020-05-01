Atiba Hutchinson: Beşiktaş ile yeni sözleşme için görüşüyoruz

Beşiktaş’ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, koronavirüs sebebiyle ara verilen liglerin hızlandırılmış bir takvimle bitirilmesi gerektiğini söyledi. Tecrübeli futbolcu, bir yıl daha futbol oynamak istediğini ve Beşiktaş ile sözleşme uzatma şartlarını görüştüklerini açıkladı.

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Beşiktaş'ın 37 yaşındaki tecrübeli Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aylık dergisi Tam Saha'ya açıklamalarda bulundu.

Daha iyi yaşam olanakları için Kanada’ya taşındıklarını söyleyen Atiba, “Çocukluğum çoğunlukla yakınımızda oturan arkadaşlarımla sokakta futbol oynamak ve çeşitli spor aktiviteleri yapmakla geçti. Oldukça büyük bir gruptuk ve evlerimiz birbirine gerçekten çok yakındı. Ailemle de çok yakındım. Ağabeyim ve kız kardeşimle de oldukça vakit geçirirdik. Ailem Kanada'ya daha iyi bir yaşam olanakları için taşındı. Ağabeyim, ben ve küçük kız kardeşimle beraber beş kişilik bir aileydik. Akrabalarımız ve kuzenlerimiz de vardı. Babam kaynak ustasıydı, annem ise bir üniversitede kütüphaneciydi. Ailemin oldukça büyük bir kısmı Trinidad'da. Teyzelerimin, amcalarımın ve kuzenlerimin çoğu Trinidad'da yaşıyor. Annemin dokuz kız ve iki erkek kardeşi var. Babamın ise iki kız ve iki de erkek kardeşi. Bu yüzden özellikle anne tarafımdan oldukça büyük bir aileye sahibiz. Trinidad harika bir yer. Yaşım küçükken ve lise zamanlarımda sürekli ziyarete giderdik. Fakat yaşım ilerledikçe pek gitmedim açıkçası. Artan suç oranları yüzünden de uzun zamandır Trinidad'da bulunmadım. Fakat ailemle her zaman iletişim halindeyim” şeklinde konuştu.

“PSV, KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK ADIMLARDAN BİRİYDİ"

Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven’e transfer oluş sürecini anlatan tecrübeli futbolcu, “FC Kopenhag'daki son sezonumda yılın futbolcusu ödülünü almak benim için büyük bir onurdu. Kanadalı bir futbolcu olarak Danimarka'nın en iyi futbolcusu ödülünü almak sık rastlanan bir durum değil; bu yüzden benim için mutluluk vericiydi. Ardından PSV'ye transfer oluşum, kariyerimdeki en büyük adımlardan biriydi. Kulüp hakkında pek çok şey biliyordum. PSV, Hollanda'nın en büyük sayılı kulüplerinden birisi. Oraya transfer olmadan birkaç sezon önce üst üste dört kez Hollanda Ligi'nde şampiyon olmuşlardı. PSV'nin benimle ilgilendiğini duyduğum anda çok heyecanlanmıştım ve iki kez düşünmeden kararımı vermiştim. Hollanda'da oynamak futbolumu bambaşka bir seviyeye getirdi diyebilirim. Öğrenmeye ve teknik olarak gelişmeye devam ettim. Fazlasıyla yetenekli, tecrübeli oyuncularla birlikte oynadım. Hollanda'da PSV gibi bir kulüpte oynadığım için çok mutluyum. Hollanda'da sürekli geliştiğimi hissediyordum ve orada oyunu çok daha iyi anladım. Hollanda'da topa sahip olmak ve pas büyük bir önem taşıyor. Bu durum oyunumu bir üst seviyeye taşımamda çok yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

“SLAVEN BİLİC BENİ BEŞİKTAŞ'A ÇOK İSTEDİ"

Siyah-beyazlı ekibin eski teknik direktörü Slaven Bilic’in transferinde önemli rol oynadığının altını çizen Atiba, “Menajerim Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğini söyledi. O dönemde teknik direktör olan Slaven Bilic'le görüştüm. Beni takımında görmeyi çok istiyordu. Şehir ve takım hakkında da oldukça olumlu şeyler duymuştum ve görüşmelerin ardından Beşiktaş'la sözleşme imzaladım. Benim için harika bir gelişmeydi. Şehir hakkında çok güzel şeyler duymuştum. Modern ve yapabileceğiniz pek çok şeyin olduğu, kültürel olarak farklı ama ilgi çekici bir şehir olduğunu duymuştum. Geldiğimde de çok heyecanlıydım. Ardından kısa sürede insanların yardımseverliğinin ve samimiyetinin farkına vardım. Geldiğim ilk andan itibaren kendimi evimdeymiş gibi hissediyorum. Bu durum benim için pek çok şeyi kolaylaştırdı. Çok kısa sürede uyum sağladım. Eşimle birlikte ayrılmak istemediğimiz bir yer haline geldi” diye konuştu.

“İSTANBUL'DA SOKAKTA YÜRÜRKEN İNSANLARIN BANA YAKLAŞIMI ÇOK ÖZEL"

Türkiye’deki her şehirde büyük destek gördüklerini söyleyen Kanadalı orta saha, “Buradaki yedinci senemde geriye dönüp baktığım zaman Türkiye'de Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu gördüm. Nereye giderseniz gidin, hangi şehre giderseniz gidin kulübün ve takımın gördüğü büyük destek gerçekten inanılmaz. İstanbul'da sokakta yürürken insanların size olan yaklaşımı gerçekten özel ve size kulübün, takımın ne kadar büyük olduğunu her zaman hatırlatıyor. Takımlarına verdikleri destekle ne kadar tutkulu olduklarını kolayca görebiliyorsunuz. Bu sezon benim için kişisel olarak iyiydi diyebilirim. İstikrarlı bir performans sergilemeyi başardım. Yaşlandıkça kendinizi iyi hissetmek ve bir sonraki maça hazır olmak için daha fazla şey yapmanız gerekiyor. Bu yüzden hazır olabilmek için kendime çok zaman ayırıyorum, beslenmeme çok dikkat ediyorum. Bir sonraki maçta hazır olmak, iyi hissetmek ve en iyi performansı sergilemek için ufak görünen şeylere dikkat etmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

"TOPU KAYBETTİĞİMDE ÇOK SİNİRLENİYORUM"

Küçük yaştan beri top kaybı yaptığı zaman çok sinirlendiğini söyleyen Atiba, şu ifadeleri kullandı:

“Her zaman topu kaybetmekten nefret eden bir oyuncu oldum. Küçük yaşımdan beri pas verirken ya da top ayağımdayken topu kaybetmeyi hazmedemedim. Bu yüzden oyunumun temelini takımımın topa mümkün olduğunca çok sahip olabilmesini sağlayacak şekilde inşa ettim ve geliştirdim. Topu kaybettiğimde gerçekten çok sinirleniyorum bu yüzden doğru pasları bulabilmeye ve top ayağımdayken dağınık olmamaya çok özen gösteriyorum. Bu işin bir sırrı olduğunu da düşünmüyorum. Sadece ben oyunumu bu şekilde geliştirdim.”

“ÖNÜMÜZDEKİ TAKIMLARIN BİZDEN DAHA ÇOK KAYBEDECEK ŞEYİ VAR"

Takım olarak inişli-çıkışlı bir grafik çizdiklerini ifade eden Atiba Hutchinson, şöyle konuştu:

“Bu sezon takım olarak fazlasıyla inişli ve çıkışlı bir sezon yaşıyoruz. Sezona istediğimiz gibi başlayamadık, ardından ligin devre arasına girerken momentum yakaladık. Fakat yeniden düşüşe geçtik. Ligin ikinci yarısıyla beraber yine yükselen bir grafiğimiz oldu. Ancak ligde her zaman istikrarlı olmalısınız. Biz bu konuda çok şanssızdık. Hâlâ oynanacak maçlar var ve konumumuz sebebiyle çok uzağa bakmadan her maça teker teker konsantre olmamız gerekiyor. Önümüzdeki takımların bizden daha çok kaybedecek şeyi var ve bu yüzden ne olursa olsun ne yapabileceğimize odaklanmamız lazım”

“SERGEN YALÇIN, BEŞİKTAŞ'A KİMLİĞİNİ GETİRDİ"

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesinin ardından gerçek işlerin daha doğru gittiğini belirten Atiba, “Sergen Yalçın takıma Beşiktaş kimliğini getirdi. İlk günden itibaren mücadeleye ve çok çalışmaya odaklandı. Taraftarların da desteği inanılmaz. Bana göre işler istediğimiz gibi, doğru yöne doğru gidiyor. Oynamamız gereken maçlar var ve takım içinde pozitif bir hava mevcut. Bu yüzden kalan maçları ve gelecek sezonu iple çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIM BURADA DOĞDU, BURASI ONLARIN EVİ"

Karantina günlerinde çocuklarıyla vakit geçirdiğini ancak antrenmanlarına da vakit ayırdığının altını çizen Atiba, “Tüm dünya gerçekten de zorlu bir süreçten geçiyor. Daha önce uzun yıllar görülmemiş bir felaket ve bu durumun ne kadar süreceğinin bilinmemesi, durumu daha da zorlaştırıyor. Hayatımızda pek çok şeyi değiştirebilecek bir durum bu. Fakat bireysel olarak şu an ne söyleniyorsa onu yapmalıyız. Çünkü başka nasıl başa çıkacağımızı da bilmiyoruz. Ben de ailemle birlikte evdeyim ve durumumuz iyi. Çocuklarım okula gitmedikleri için keyifleri biraz yerinde diyebilirim. Çoğu futbolcu doğal olarak ülkelerine dönmeyi tercih etti. Fakat ben yedi yıldır buradayım ve burası benim ve ailem için zaten evimizden uzak başka bir ev gibi. Çocuklarım burada doğdu, burası onların zaten evi. Şimdilik iyi durumdayız. Bugünlerde vaktimin çoğunu ailemle, üç çocuğumla geçiriyorum. Antrenmanıma vakit ayırıyorum. Çocuklarım uyuduktan sonra da kendime fazla vakit kalmıyor ve genelde uyuyakalıyorum” dedi.

“EN İYİ SEÇENEK TAKVİMİ SIKIŞTIRMAK VE HIZLANDIRARAK BU SEZONU BİTİRMEK"

En iyi seçeneğin hızlı bir şekilde bu sezonu tamamlamak olduğunu belirten Atiba, “Hiç kimse ne olacağını şu an bilmiyor. Evde kalma süreci bittikten sonra nasıl ilerleneceği konusunda pek çok şey konuşuluyor. Fakat en iyi seçenek takvimi biraz sıkıştırmak ve hızlandırarak bu sezonu bitirmek ve ardından önümüzdeki sezonun hazırlıklarını yapmak gibi görünüyor. Her şey normale döndüğünde, umarım taraftarları da stadyumlarda görebileceğiz. Belki de herkes bu durumdan sonra hayatın, sporun ve elimizdekilerin kıymetini daha iyi anlamış bir şekilde normale dönecek” diye konuştu

“BEŞİKTAŞ İLE YENİ SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"

En az 1 yıl daha futbol oynamak istediğini ve yeni sözleşme için Beşiktaş ile görüşmelerin devam ettiğini söyleyen tecrübeli orta saha, şöyle devam etti:

“Evet, bu sene sonunda kontratım bitiyor. Ancak ben kendimi iyi hissediyorum, hala futbol oynamaya yetecek gücümün olduğunu düşünüyorum. Aklımda en az bir sene daha profesyonel futbola devam etme planı var. Kulüple de devam etmek için birkaç kez görüştük ve nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz. Profesyonel futbol kariyerim sona erdikten sonra yine futbolla ilgili bir kariyere devam etmek istiyorum. Antrenörlük olabilir. Oyunun içinde kalmamın bana iyi geleceğini düşünüyorum.''

“FUTBOLLA İLGİLİ BİR PİŞMANLIĞIM OLMADI"

Premier Lig’de forma giymenin her zaman hayali olduğunu ancak aldığı kararlar için de pişman olmadığını dile getiren Atiba, “Futbolla ilgili bir pişmanlığım hiçbir zaman olmadı. Hatta yaşadıklarım, oynadığım kulüpler için kendimi şanslı hissediyorum. Yaşadıklarımı dünyada hiçbir şeye değişmem diyebilirim. Fakat bir Dünya Kupası'nda oynama şansım olmadı, bunu isterdim. Premier Lig'de oynamak her zaman hayalimdi. Fakat verdiğim kararlar için asla pişman değilim” dedi.

“TÜRK MİLLİ TAKIMI ŞENOL GÜNEŞ GİBİ ÖNEMLİ BİR TEKNİK DİREKTÖRE SAHİP"

Milli takımın Avrupa Şampiyonası’nda iyi bir sonuç alabileceğini söyleyen Atiba, “Türk Millî Takımı son zamanlarda gerçekten iyi performans sergiledi ve geleceği parlak oyunculara sahip. İyi futbol oynuyorlar, birbirleriyle iyi anlaştıkları ve kimyanın yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Ayrıca Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayan oyuncular da mevcut. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda onları izlemek güzel olacak. Turnuvada da iyi bir sonuç elde etme şanslarının da yüksek olduğunu düşünüyorum. Şenol Güneş gibi çok önemli bir teknik direktöre sahipler” diye konuştu.

“NWAKAEME, VİSCA, DEMBA BA VE SÖRLOTH BU SEZON FARK YARATIYOR"

Nwakaeme, Visva, Demba Ba ve Sörloth gibi oyuncuları beğendiğini söyleyen Kanadalı orta saha oyuncusu, ““Trabzonspor'da Nwakaeme'yi çok beğeniyorum. Trabzonspor için çok önemli ve fark yaratan bir oyuncu. Çok yaratıcı bir oyun şekli var, gol yollarında etkili, asist yapıyor. Demba Ba bu sezon oldukça iyi bir performans sergiliyor. Başakşehir için çok önemli bir golcü. Beşiktaş'tayken de çok iyi performans sergiliyordu. Yine Başakşehir'den Edin Visca'yı beğeniyorum. Takımına golleri ve asistleriyle oldukça katkı sağlıyor. Birkaç sezondur yükselen grafiği var. Sörloth da bu sezona damgasını vuran oyunculardan. Neredeyse her maç gol atıyor ve Trabzonspor'un önemli oyuncularından” ifadelerini kullandı.

“BURADA YAŞADIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

İstanbul’da yaşadığı için mutlu olduğunu söyleyen Atiba Hutchinson, sözlerini şöyle noktaladı:

“İstanbul'a geleli uzun zaman oldu ve şehri artık biliyorum diyebilirim. Çok güzel bir şehir gerçekten. Burada yaşadığım için mutluyum. İlk senemde eşimle birlikte pek çok yeri gezdik, o yüzden nerelerde vakit geçireceğimizi biliyoruz. Ailemle boğaza yakın yerlere, parklara gitmeyi çok seviyoruz. İstanbul'da harika restoranlar var, vakit bulduğumuzda yemeğe çıkıyoruz.”