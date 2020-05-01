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TFF Başkanı Özdemir'in oğlu ve gelinine 'Metin İyidil' soruşturmasında takipsizlik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelinine 'Metin İyidil' soruşturmasında takipsizlik verildi.

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Darbeye teşebbüs iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Metin İyidil’in istinaf mahkemesi tarafından beraat ettirilip tahliye edilmesi Ankara’da krize neden olmuştu.

Yakınlarının evinde arama yapılmıştı

İstinaf savcılığının itirazı üzerine İyidil hakkında ertesi gün yakalama kararı çıkarılmış, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir'in dayısı olan İyidil'in bulunamaması üzerine, polis yakınlarının evinde arama yapmıştı.

Batuhan Özdemir bilgi verdi

Bu süreçte Batuhan Özdemir, eşi Eda Aslı Özdemir ile avukatı Abdullah Kaya 16 Ocak’ta gözaltına alındı. Batuhan Özdemir’in verdiği bilgi doğrultusunda İyidil, Eda Özdemir’in annesinin evinde yakalandı ve tutuklandı. Gözaltına alınan 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Karar verildi

Ankara Cumhuriyet Savcısı Yunus Bilir, üç isim hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, beraat ve tahliye kararı verilen İyidil hakkında daha sonra çıkarılan yakalama kararından şüphelilerin haberdar olmamalarının doğal olduğu belirtildi.

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