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Akaryakıta çifte zam geliyor! Salı gününde dikkat

Motorinin litre fiyatında salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 5 kuruş zam bekleniyor.

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2 Mayıs Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda beklenen 6 kuruşluk fiyat artışı, 1 Mayıs tarihinin resmi tatil olması nedeniyle gerçekleşmeyecek.

Fiyatlarda sert bir düşüş olmazsa...

İnternethaber'in sektör temsilcilerinden aldığı bilgiye göre fiyatlarda sert bir düşüş olmadığı takdirde, salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 25 kuruş civarı, benzin grubunda ise 5 kuruş civarı bir fiyat artışı bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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