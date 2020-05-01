Haseki Hastanesi'nde koronavirüsle mücadelede! 130'dan fazla çalışan korona kaptı

İSTANBUL'da 5 asırlık "Haseki Darüşşifası" yani Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 tanısı konulan hastaların tedavi süreci adım adım görüntülendi. Bugüne kadar 66 bin kişi koronavirüs şüphesiyle Haseki'ye başvurdu, yaklaşık 2 bin 700'ü yatarak tedavi oldu. Bu süreçte Haseki'de görev yapan 130'un üzerinde sağlık çalışanı Covid-19'a yakalandı, 40'ı hastalığı yenip göreve başladı. 1 sağlık çalışanı vefat etti.