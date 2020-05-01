Haseki Hastanesi'nde koronavirüsle mücadelede! 130'dan fazla çalışan korona kaptı
İSTANBUL'da 66 bin kişi şimdiye kadar Covid-19 şikayetiyle Sultangazi Haseki Hastanesi'ne başvurdu. Bunlardan 2 bin 700'ü yatırılarak tedavi edildi. 130'dan fazla sağlık çalışanı korona oldu, bir sağlık çalışanı vefat etti. İşte Haseki'de sağlık çalışanlarının koronayla savaşta bir günü...
İSTANBUL'da 5 asırlık "Haseki Darüşşifası" yani Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 tanısı konulan hastaların tedavi süreci adım adım görüntülendi. Bugüne kadar 66 bin kişi koronavirüs şüphesiyle Haseki'ye başvurdu, yaklaşık 2 bin 700'ü yatarak tedavi oldu. Bu süreçte Haseki'de görev yapan 130'un üzerinde sağlık çalışanı Covid-19'a yakalandı, 40'ı hastalığı yenip göreve başladı. 1 sağlık çalışanı vefat etti.
Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı alan hastalara uygulanan prosedüre, tedavi süreci aşamalarına ve salgınla mücadelede fedakarlığın sembolü haline gelen sağlık çalışanlarının bir gününe tanıklık etti.
Kanuni Sultan Süleyman'ın hasekisi, 2. Selim'in annesi Haseki Sultan tarafından 1550 yılında yaptırılan ve bugün SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi isimleriyle şifa dağıtmaya devam eden "Haseki Darüşşifası", Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın büyük bölümüne yayılan Covid-19 pandemisine karşı hummalı bir çalışma yürütüyor.
Yoğun bakım ünitesi dahil 700 yatak kapasiteli hastanenin yüzde 85'e yakını Covid-19 tanısı alanların tedavisi için ayrılırken, geri kalan bölümlerde ise beyin cerrahi, genel cerrahi, ortopedi, dahiliye, nöroloji, cildiye ve kadın doğum gibi branşlarda hizmet veriliyor.