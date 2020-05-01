Oxford Üniversitesi'nden koronavirüs aşısı müjdesi! Haziran'ı işaret etti

Oxford Üniversitesi, yaklaşık 320 kişi üzerinde denediği korona aşısından olumlu sonuç aldıklarını belirterek haziran ayında piyasada olacağını duyurdu.

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Geçtiğimiz günlerde çalışmalara başladıkları koronavirüs aşısında önemli yol kat ettiklerini belirten Oxford Üniversitesi Profesörü John Bell, Covid-19 aşısını yaklaşık 320 kişi üzerinde denediklerini ve olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.

Haziran ortasını işaret etti

Aşının hazır olması halinde dağımı için İngiltere’nin en büyük ilaç firmalarından AstraZeneca ile anlaşma yaptıklarını ifade eden Profesör Bell, Haziran ortası itibariyle aşının piyasaya sürülmesi için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Hedefimiz Haziran ayı ortasına kadar Covid-19’a karşı tamamen önlem alınabilecek bir aşı üretmek.

Profesör Bell, "Bu çalışma hala devam ediyor, kesin bir şey söylemek mümkün değil. Bu aşılar şu anda insan vücudunda olumlu bir şekilde sonuç veriyor. Yapılan çalışmalarla birlikte Haziran ortasında güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum" dedi.

"AstraZeneca ile irtibat halindeyiz"

Profesör Bell, açıklamasını şöyle tamamladı: İngiltere’nin önemli bir firması AstraZeneca ile irtibat halindeyiz. Aşı tam anlamıyla hazır olduğunda geçmişe dönük düşüncelerle veya nasıl dağıtım yapılacağı konusunda düşünmek istemiyoruz. Geleceğe yönelerek ülkelerin bu aşıya bir an önce temin edebilecek duruma gelmesini bekliyoruz.