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Ankara'da cinayetle yargılanan doktorun tahliye talebine kızını toprağa veren anneden tepki

ANKARA'da, Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46) evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman, sanık avukatlarının koronavirüs salgını nedeniyle doktora ihtiyaç olduğu gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmasına 'Bizim katillere ihtiyacımız yok' diyerek tepki gösterdi.

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Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu.

Yargılama süreci sürüyor

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonucunda tutuklanan Özgür Tarhan'ın, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan yargılaması sürüyor.

Tahliye talebi kabul edilmedi

Tarhan'ın avukatları, geçen 31 Mart’ta nöbetçi Ankara 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında, koronavirüs salgını nedeniyle doktor ihtiyacı bulunduğunu, topluma faydalı olması için müvekkillerinin tahliye edilmesini talep etti. Ancak mahkeme, tahliye talebini kabul etmedi.

"Bizim katillere ihtiyacımız yok"

Anne Feride Karaman, pazartesi günü nöbetçi Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülecek 5'inci duruşma öncesi sosyal medya hesabında yayınladığı videosunda, avukatların önceki duruşmadaki tahliye talebine tepki gösterdi.

Anne Karaman, bir önceki duruşmada avukatların salgın nedeniyle doktora ihtiyaç bulunduğunu bu nedenle tahliye edilmesini talep ettiklerini hatırlatarak, "Memleket anestezi teknikeri ve uzmanlarıyla dolu, ona ihtiyaç yok. Ne yapmış, kalp ameliyatı mı yapmış? Yoksa nakil mi yapmış? Neyde başarılıymış da bu adama ihtiyaç duyulmuş. Bizim katillere ihtiyacımız yok. Bizim görevini şerefiyle yapan doktorlara ihtiyacımız var. Onun gibilere ihtiyacımız yok" dedi.

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