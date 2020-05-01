Günün acı haberi Kocaeli'den... Anne-oğul koronavirüs nedeniyle vefat etti!

Ülkemizde yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili günün en acı haberi Kocaeli'den geldi. Kocaeli merkez ilçesi İzmit'te yaşayan 3 çocuk babası Akay T. ile annesi Güler T. korona virüs sebebiyle yaşama veda etti.

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Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vaka ve ölü sayıları düşüş trendine girdi ancak az da olsa yeni vefat haberleri gelmeye devam ediyor.. Kocaeli'den korona kaynaklı günün acı haberi duyuruldu. Anne ve oğul koronaya yenildi.

Evli ve 3 çocuk babasıydı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir fabrikada çalışan evli 3 çocuk babası Akay T. (44), rahatsızlanınca gittiği Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca Seka Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Akay T.'nin tedavisi sürdüğü sırada annesi Güler T. (69) de korona virüs teşhisiyle tedavi altına alındı. Tedavi sırasında rahatsızlığı ilerleyen anne 6 Nisan günü hayatını kaybetti.

33 gün yaşam mücadelesi verdi

Annesini kaybettiği sırada hastanede kök hücre tedavisi gören oğlu da tedaviye olumlu yanıt vermeyerek 33 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Hayatını kaybeden anne ve oğlu, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.