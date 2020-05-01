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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 bine yaklaştı

Anadolu Ajansı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 63 bin 972'ye ulaştı.

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 99 bin 275'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 bin 972'ye yükseldi.

ABD'de şimdiye kadar 6 milyon 416 bin 393 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, iyileşen hasta sayısı da 156 bin 89'a çıktı.

Salgının merkezi New York

ABD genelinde ise New York, 310 bin 839 vaka ve 23 bin 780 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor.

New York'u 118 bin 652 vakayla New Jersey ve 62 bin 205 vakayla Massachusetts izliyor.

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