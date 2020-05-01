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Trump'ın korona suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni tip koronavirüsün, Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı iddiasını yalanlayarak, "Bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz" dedi.

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus, Kovid-19 salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumunun" açık şekilde devam ettiğini vurguladı. Özellikle virüsün sağlık sistemi zayıf ülkelere yayılmasından endişe duyduklarını kaydeden Ghebreyesus, bu ülkelere yardımda bulunulması gerektiğini ifade etti.DSÖ Genel Direktörü, örgütün salgına karşı harekete geçmekte geç kaldığına yönelik suçlamaları bir kez daha reddetti.

Trump'ın fon kesintisi kararına tek cümlelik cevap
ABD Başkanı Trump'ın, ülkesinin DSÖ'ye sağladığı fonu askıya alması ile ilgili bir soruya tek cümle ile cevap veren Ghebreyesus, "Aslında sürekli temas halindeyiz ve birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

"Koronavirüsün doğal kökenli olduğundan eminiz"
Ghebreyesus, kendisine sorulan, Trump'ın, Kovid-19'un Vuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiği iddiası ve "DSÖ kendinden utanmalı çünkü Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi çalışıyor." açıklamasına ilişkin bir soruyu DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Ryan'ın yanıtlamasını istedi. Ryan da pek çok bilim insanının Kovid-19'un gen dizilimini defalarca incelediğini belirterek, "Dolayısıyla, bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trump, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü söylemiş ancak detay vermekten kaçınmıştı. Öte yandan Trump, son günlerdeki açıklamalarında sık sık Çin'in virüse ilişkin gerçek vaka ve ölü sayılarını sakladığını öne sürüyor ve bu ülkeyi, virüsü dünyaya yaymakla suçluyor.

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