Öldü denilen Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un fabrika açılışında ortaya çıktı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un ülkenin başkenti Pyongyang yakınlarındaki bir fabrika açılışına katıldığı iddia edildi.
Haber, Kuzey Kore devlet medyasında yer aldı. Kim Jong-un'un, yaklaşık 20 gün sonra başkent Pyongyang yakınlarındaki bir gübre fabrikasının açılışına katıldığı belirtildi.
Kuzey Kore devlet medyası tarafından paylaşıldı: Kurdale keserken çekilmiş olan fotoğraf da Kuzey Kore devlet medyası tarafından paylaşıldı. Ancak haber ve fotoğraf, henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.
Kardeşi ve üst düzey yöneticiler yanında yer aldı: Başkent Pyongyang'daki gübre fabrikasının açılışına katılarak kurdele kestiği görülen Kuzey Kore liderine küçük kız kardeşi Kim Yo-jong ve Kuzey Koreli üst düzey yöneticilerin eşlik ettiği fotoğraflarda yer aldı.
Öldüğü iddia edilmişti: Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.