Kızının kesik başıyla çırılçıplak yakalandı

Ukrayna'nın Harkov kentinde bir kadın soğukkanlılıkla öldürdüğü kızının kesik başının bulunduğu poşeti taşırken, polis tarafından yakalandı.

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Ukrayna, akıllara durgunluk veren bir olayla sarsıldı. Harkov kentinde 38 yaşındaki bir kadın, öldürülen kızının kesik başının bulunduğu poşetle beraber çırılçıplak yolda yürürken, polis tarafından yakalandı.

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada; bir elinde kızının kesik başı bulunan poşeti, diğer elinde bir bıçak taşıyan Tetyana Pyanova adlı kadının saldırgan tavırlar sergilediği ve polisten kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Başsız ceset evden çıktı

Gözaltına alınan şüphelinin erkek kardeşinin polise telefon ederek, Pyanova ile beraber yaşadıkları evde yeğeninin cesedini bulduğunu söylediği bildirildi. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 13 yaşındaki kızın başsız cesedine ulaştı.

20 farklı yerinden bıçaklandı

Ukrayna basınında yer alan haberlerde; öldürülen çocuğun başı kesilmeden önce 20 farklı yerinden bıçaklandığının belirlendiği bilgisine de yer verildi. Ukrayna basınına konuşan zanlının komşuları, gözaltına alınan Pyanova’nın eşinden ayrı olduğunu, 13 yaşındaki kızı ve erkek kardeşi ile birlikte yaşadığını, ailenin yoksul bir hayat sürdüğünü söyledi.

Mahkemede hakim ve polise bağırdı

Şüpheli, yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede saldırgan tavırlar sergiledi. Duruşma salonunda hakime bağıran ve küfürler savuran zanlı, "Sizi dinlemeyeceğim. Beni ancak Tanrı yargılar. Ben sizin göstermek istediğiniz gibi biri değilim" ifadelerini kullandı. Tutuklu yargılanmasına hükmedilen kadın, cezaevine götürüldü.