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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka ve ölü sayısını açıkladı (1 Mayıs 2020)

Koronavirüs salgınıyla mücadelede her geçen gün daha iyi bir noktaya geliyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3.258'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 122.392'ye yükseldi. Bugün de 5 bine yakın hastamız taburcu edildi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 84 kişi daha hayatını kaybetti.

41 bin 431 test yapıldı
Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 41 bin 431 test yapıldı ve 2 bin 188 yeni tanı kondu. Son 24 saatte 84 kişi ise Kovid-19 nedeniyle vefat etti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 258'e, toplam vaka sayısı ise 122 bin 392'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir.'' ifadelerini kullandı

Son 24 saatte 4 bin 922 hasta iyileşti
Öte yandan, son 24 saatte 4 bin 922 hasta daha koronavirüs tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Böylece, toplam iyileşen hasta sayısı 53 bin 808'e yükselmiş oldu.

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