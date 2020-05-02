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Olayın adresi Osmaniye! Liseli genç tartıştığı babasını vurarak öldürdü

OSMANİYE'de 17 yaşındaki lise öğrencisi S.A, tartıştığı 66 yaşındaki babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde oğlu tarafından vurulan 66 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Av tüfeğiyle arkadan vurdu

Olay dün öğleden sonra ilçeye 25 kilometre mesafedeki Yeşilyurt mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki lise 11. sınıf öğrencisi S.A, evde bilinmeyen bir nedenle 66 yaşındaki babası E.A ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, babası E.A'yı av tüfeğiyle arkadan vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden babanın cenazesi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırdı. Babasını vurarak öldüren S.A ise gözaltına alındı.

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