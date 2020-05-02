HABER /  SAĞLIK
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Virüs taşıyan yarasalar neden hasta olmuyor? Bilim insanları açıkladı

Bilim insanları, yarasaların SARS, Ebola gibi çok sert etkileri bulunan güçlü virüsleri taşıdığı halde neden etkilenmediğini, Sting adı verilen bağışıklık geninde meydana gelen bir mutasyondan kaynaklı olabileceğini belirtiyor.

Abone ol

Virüslerin olumsuz etkileri hem insanlarda hem hayvanlarda birçok semptom gösterirken, bu etkiler yarasalarda mutasyon geçiren 'Sting' geni sebebiyle görülmüyor. 

Sting geni engelliyor

Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde çalışmalarına devam eden Prof. Peng Zhou, başlangıçta yarasalarda güçlü bir antikor olduğunu düşünerek çalışmaya başladıklarını, fakat daha sonra Sting'in, hücrelerin sitoplazmasında bulunmaması gereken DNA’ları tespit ederek hücreyi ele geçirmesine engel olduğunu gösteren bulgular olduğunu söyledi.

İnsan bağışıklık sisteminde ise bu DNA’lar birden çok hücreye yayılıyor, DNA’yı tanıyıp antikor geliştiriyor ve savaşmaya başlıyor. Bu süreçte ise yüksek ateş gibi semptomlar ortaya çıkıyor. Sting'in, daha çok virüslerde bulunan RNA materyalini de tespit edebileceği düşünülüyor.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığı günden beri çalışmalara devam eden bilim insanları, Kovid-19'un önce yarasadan bir başka hayvana, daha sonra insana bulaşmış olabileceğini öne sürüyor.

ABD'de bulunan ve kar amacı taşımayan bilim kuruluşu EcoHealth Alliance'ın başkan yardımcısı Kevin Olival, 30 yıldan daha uzun süre yaşayan dünyanın tek uçan memeli hayvanı yarasaların 130'dan fazla virüs taşıdığını belirtti.

Yarasaların uçuş sırasında vücut ısıları 38 derecenin üstüne çıkarken, kalp atışları da dakikada 1000'i geçiyor.

Mutasyona uğrayan bu sistem

Singapur'da Duke-NUS Tıp Fakültesi'nde yarasa virüsleri üzerine çalışan Linfa Wang, bu hızın normalde birçok memelinin ölümüne yol açtığını, ancak yarasaların uçmanın zorluklarıyla baş edebilmek için bağışıklıklarında yeni bir sistem geliştiklerini söyledi. Yarasalarda mutasyona uğrayan bu sistem sayesinde zarar gören hücre hemen kendini tamir ediyor. Böylece enfeksiyonlara büyük tepkiler vermiyorlar.

Wang, virüslerin olumsuz etkilerine rağmen hayatta kalan yarasaların bağışıklık sistemlerini inceleyerek insanlar için de enfeksiyonlara karşı tedavi geliştirebileceğini düşünüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Öldü denilen Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un fabrika açılışında ortaya çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe İsmail Yüksek transferini bitirdi sırada Barış Sungur var
Koronavirüs sonrası AVM'lerde uygulanacak yeni plan belli oldu
ABD'de Remdesivir'e acil durum onayı verildi! Koronavirüs tedavisi için onay alan ilk ilaç
AK Parti'den 12 maddelik sosyal medya kuralları
Muğla'da lise öğrencisi kredi kartı dolandırıcılığından tutuklandı
Tanzanya’da son 10 günde iki vekil ve bir bakan hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
TFF, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' hazırladı
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti
Rusya İnşaat Bakanı Dmitriy Volkov Kovid-19'a yakalandı
Alanya'da yerleşik yabancılar Ramazan kolisi dağıttı
Kanada’da Kovid-19 bilançosu artıyor ülkede Çin kökenlilere saldırılar arttı
Aydın İmsakiye 2020 Aydın Ramazan takvimi iftar saati
Yorumlar