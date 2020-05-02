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TFF, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' hazırladı

Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs salgını sebebiyle ertelenen müsabakaların oynanma ihtimalini göz önünde bulundurarak, TFF Sağlık Kurulu tarafından ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ hazırlandığını açıkladı.

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TFF, korona virüs salgınından dolayı oynanmayan maçların başlama ihtimaline karşı bir öneri protokolü yayınladı. Hazırlanan önerilerde karşılaşmalar başlamadan önce yapılacak olan hazırlık sürecinden müsabakaların başladığı döneme kadar olan kısımda kulüplerin ne gibi önlemler almaları gerektiği anlatıldı. TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TFF Sağlık Kurulu tarafından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırlandı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ilgili alınması gereken tedbirlerin ve genel prensiplerin detaylı bir şekilde anlatıldığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü, Hazırlık Dönemi, Müsabaka Dönemi ve Pozitif Test Senaryosu olmak üzere çeşitli ana bölümlerden oluşuyor.
Liglerin oynanması sürecindeki tüm fazlara ilişkin çalışmalar tamamlanırken protokolün, "Genel Prensipler", "Hazırlık Dönemi - Bireysel ve Grup Antrenmanları Evresi" ile "Pozitif Test Senaryoları"nı içeren ilk kısmı yayınlandı.

Sağlık Kurulu; Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü, FIFA ve UEFA Sağlık Kurullarının uygulamalarıyla birlikte süreçler geliştikçe protokolü kamuoyu ve kulüplerle bölümler halinde paylaşmaya devam edecek.

Acıbadem Sports ve T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan protokol, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiye raporu ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonuyla devletimizin liglerin başlatılmasına yönelik kararı sonrasında uygulamaya konulacak."

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