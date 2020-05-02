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Fatih Terim'in jokeri Ryan Donk'a yeni sözleşme

Galatasaray'da Fatih Terim'in jokeri olan Ryan Donk'la 1+1 yıllık sözleşme yenilenecek ve Hollandalı futbolcu maaşında indirime gidecek.

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Ryan Donk, Galatasaray’da adeta küllerinden doğdu. Dün ıslıklanan isim, bugün alkışlanıyor, yaşına rağmen kalması isteniyor.

32'sinden sonra değer kazandı 
Milliyet'in haberine göre; Kasımpaşa’dan büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen hayal kırıklığı yaratan, taraftarın top ayağına geldiğinde ıslıkladığı, kulübün ücretinin büyük kısmını verip kiralamaya çalıştığı ama takım bulamayan Donk, 32’sinden sonra değer kazandı. Üstelik para da kazandı.

Şampiyonlukta önemli rol oynadı 
Fatih Terim’in 2017-2018 sezonunun ilk yarısının bitmesine 1 hafta kala göreve gelmesiyle Donk’un kaderi de değişti. O gün 28 kişilik kadroda bile yer bulamayan Hollandalı oyuncu, hem sezonun ikinci yarısında hem de geçen sezonki şampiyonlukta önemli bir rol oynadı.

Maaşı 1.2 milyon euroya çekilecek 
Terim’le beraber önce yarım sezonluk performansıyla yeni sözleşmeyi kapan Donk iki yıldır 2.2 milyon euro kazandı. Sözleşmesi bu yaz biten 34 yaşındaki futbolcu ile 1+1 senelik yeni bir kontrat yapılması planlanıyor. Tecrübeli futbolcunun maaşı ise yeni sözleşme ile 1.2 milyon euroya çekileceği belirtildi.

Terim’in jokeri
Fatih Terim’in vazgeçilmezlerinden olan, orta saha oyuncusu olmasına bazen forvet, yeri geldiğinde de stoper oynayan Donk, Luyindama’nın ağır sakatlığından sonra defansın lideri olmuştu. Zaman zaman öne çıkışları ve golleri ile dikkat çeken Donk, mücadeleci futbolu ile teknik kadronun en güvendiği isimlerin başında geliyor.

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